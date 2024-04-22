المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة: حلفاء “إسرائيل” يواصلون دعمها بشكل يسمح لاستمرار الاحتلال في الأراضي الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2024 - 15:16

المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة: حلفاء “إسرائيل” يواصلون دعمها بشكل يسمح لاستمرار الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

منذ 35 mins 22 April، 2024
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