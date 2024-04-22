إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في شعار ياشوف في الجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2024 - 15:16

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في شعار ياشوف في الجليل الأعلى

منذ 40 mins 22 April، 2024
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