رئيس وزراء باكستان: موقف إيران بشأن غزة قوي وقائم على المبادئ وعلى الدول الإسلامية إبداء موقف موحد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2024 - 13:14

رئيس وزراء باكستان: موقف إيران بشأن غزة قوي وقائم على المبادئ وعلى الدول الإسلامية إبداء موقف موحد

منذ 17 mins 22 April، 2024
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