رئيس المعارضة في كيان الاحتلال “يائير لابيد”: على نتنياهو أن يحذو حذو رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ويقدم استقالته – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2024 - 13:14

رئيس المعارضة في كيان الاحتلال “يائير لابيد”: على نتنياهو أن يحذو حذو رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ويقدم استقالته

منذ 26 mins 22 April، 2024
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