المقاومة الإسلامية استهدفت مبنيين يستخدمهما جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة وأصابتهما إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2024 - 00:58

المقاومة الإسلامية استهدفت مبنيين يستخدمهما جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة وأصابتهما إصابة مباشرة

منذ 1 ساعة 21 April، 2024
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