لجنة المتابعة للقوى الفلسطينية: ندعو جماهير شعبنا إلى هبة واسعة لمواجهة الاحتلال والمستوطنين في كل أنحاء الضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2024 - 19:58

لجنة المتابعة للقوى الفلسطينية: ندعو جماهير شعبنا إلى هبة واسعة لمواجهة الاحتلال والمستوطنين في كل أنحاء الضفة المحتلة

منذ 33 mins 21 April، 2024
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