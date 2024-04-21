نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي لالضفة الغربية المحتلة إلى 8400 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 21 2024 - 18:14

نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي لالضفة الغربية المحتلة إلى 8400 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي

منذ 52 mins 21 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة