المكتب الإعلامي بغزة: اكتشفنا مقبرتين جماعيتين في مجمع ناصر الطبي بخانيونس تضمان جثامين 150 شهيدا أعدمهم الاحتلال الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2024 - 18:14

المكتب الإعلامي بغزة: اكتشفنا مقبرتين جماعيتين في مجمع ناصر الطبي بخانيونس تضمان جثامين 150 شهيدا أعدمهم الاحتلال الاسرائيلي

منذ 1 ساعة 21 April، 2024
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