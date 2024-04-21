المقاومة الإسلامية تستهدف ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة  ‫في موقع مسكاف عام وتصيبها ‏إصابة مباشرة وتدمرها مجدداً – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 21 2024 - 16:26

المقاومة الإسلامية تستهدف ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة  ‫في موقع مسكاف عام وتصيبها ‏إصابة مباشرة وتدمرها مجدداً

منذ 58 mins 21 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة