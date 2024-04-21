مراسل المنار: ‏غارة ثانية نفذها الطيران الحربي المعادي اليوم مستهدفاً بالصواريخ بلدة عيتا الشعب ⁩ – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2024 - 14:32

مراسل المنار: ‏غارة ثانية نفذها الطيران الحربي المعادي اليوم مستهدفاً بالصواريخ بلدة عيتا الشعب ⁩

منذ 50 mins 21 April، 2024
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