قالت شركتا “طيران الإمارات” و”فلاي دبي” إنهما استأنفتا رحلاتهما بشكل طبيعي بعد هطول أمطار غزيرة تسببت بسيول شديدة في أنحاء الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز”.

وذكر بيان صدر عن رئيس طيران الإمارات تيم كلارك أن الشركة ألغت حوالي 400 رحلة جوية وأجلت الكثير من الرحلات الأخرى بسبب عاصفة لم يسبق لها مثيل اجتاحت مدينة دبي الصحراوية يوم الثلثاء. وذكر كلارك أن شركة “طيران الإمارات” وفرت 12 ألف غرفة فندقية و250 ألف قسيمة وجبة للعملاء الذين تضرروا من العاصفة. وأضاف أن الأمر سيستغرق أياما للتعامل مع العدد الكبير من الركاب وإعادة حجز رحلاتهم.

وبسبب تأثير العاصفة، علقت شركة الطيران تسجيل الوصول للركاب المغادرين من دبي وأوقفت عمليات العبور عبر مطار دبي الدولي. وواجه المطار صعوبة في استئناف الحركة الطبيعية بعد أن غمرت السيول المدارج مما أدى إلى تغيير مسار الرحلات الجوية أو تأخيرها أو إلغائها.

وقال متحدث باسم “فلاي دبي” إن الشركة استأنفت العمل بكامل جدول رحلاتها من المبنيين رقم اثنين وثلاثة بالمطار بعد الاضطرابات المرتبطة بالأحوال الجوية.

وتعاني الإمارات من تأثير السيول منذ أيام إذ لا تزال طرق بين دبي وأبوظبي مغمورة جزئيا بالمياه حتى يوم السبت. وواجهت بعض المتاجر والمطاعم في أبوظبي نقصا في المنتجات بسبب عدم قدرتها على استلام الطلبيات من دبي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام