أعلام العدو : تضرر منزل في مستوطنة “ميراف” في جلبوع بعد تعرضها لعلمية إطلاق نار من داخل الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2024 - 10:24

أعلام العدو : تضرر منزل في مستوطنة “ميراف” في جلبوع بعد تعرضها لعلمية إطلاق نار من داخل الضفة الغربية

منذ 35 mins 21 April، 2024
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