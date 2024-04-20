مراسل المنار: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية من وسط قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2024 - 22:34
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الاحتلال الاسرائيلي يقصف شمال النصيرات والمغراقة ومخيم البريج والمناطق الشرقية لمدينة غزة وغرب رفح وارتقاء شهداء
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يريد تهجير المواطنين قسرياً من شمال القطاع إلى جنوبه وهناك استهداف ممنهج للمستشفيات
إصابة مئات الفلسطينيين بأمراض تنفسية بفعل استخدام مواد بلاستيكية وكيماوية في إيقاد النيران وانعدام لغاز الطهي والوقود
سرايا القدس وكتائب "شهداء الأقصى" تقصفان تجمعات العدو في "نتساريم" جنوب غزة وفي حي الزيتون بوابل من قذائف الهاون
تقرير حقوقي: اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية دخلت طوراً جديداً باستخدام الأسلحة والمستوطنات تحولت لترسانات مسلحة
المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لهجوم الاحتلال على طولكرم وتستهدفه بالرصاص والعبوات المتفجرة ونصب الكمائن
الاحتلال يواصل عدوانه وحصاره على مخيم نورشمس في طولكرم منذ الجمعة واستشهاد عدد من المواطنين بينهم طفل وإصابة 11 آخرين
وزارة الصحة الفلسطينية: هناك عدد من الشهداء والجرحى داخل مخيم نورشمس تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم
الرئيس التركي يستقبل اسماعيل هنية في اسطنبول ويؤكد على الأهمية البالغة لوحدة الصف الفلسطيني في التحرك خلال هذه المرحلة
أردوغان: تركيا نفذت عقوبات ضد تل أبيب بما فيها قيود تجارية والكيان سيدفع حتماً ثمن الظلم الذي يمارسه على الفلسطينيين
ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية بعد 7 اكتوبر إلى 8340 بعد اعتقال 30 فلسطينياً من مناطق متفرقة خصوصاً من طولكرم
وزير الخارجية المصري يبحث في اسطنبول مع نظيره التركي العدوان على غزة وايصال المساعدت إلى القطاع عبر مصر
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد السعيد المجاهد علي رضا حرب "أبو مهدي" من بلدة المنصوري والذي ارتقى على طريق القدس
السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: العدو لا يغير شيئاً في مناهجه وسياسته التعليمية ويربي أطفاله على العداء للمسلمين
لجنة العمل للدفاع المدني في ايران تعقد اجتماعاً برعاية رئيس الأركان لتقييم جاهزية الأجهزة لمواجهة التهديدات المحتملة
استشهاد أحد عناصر الحشد الشعبي في العراق وإصابة 8 آخرين بينهم منتسب في الجيش اثر انفجار داخل "معسكر كالسو" شمالي بابل
لجنة العمل للدفاع المدني في ايران تعقد اجتماعاً برعاية رئيس الأركان لتقييم جاهزية الأجهزة لمواجهة التهديدات المحتملة
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
مراسل المنار: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية من وسط قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف
منذ 1 ساعة
20 April، 2024
عاجل
صواريخ المقاومة
غزة
غلاف غزة
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