مراسل المنار: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية من وسط قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2024 - 22:34

مراسل المنار: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية من وسط قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

منذ 1 ساعة 20 April، 2024
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