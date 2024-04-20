جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الجرحى جراء المعارك في طولكرم إلى 10 جنود 8 منهم من الجيش و2 من حرس الحدود – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2024 - 15:36

جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الجرحى جراء المعارك في طولكرم إلى 10 جنود 8 منهم من الجيش و2 من حرس الحدود

منذ 58 mins 20 April، 2024
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