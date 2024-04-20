إعلام العدو: تجدد دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2024 - 13:44

إعلام العدو: تجدد دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيرة

منذ 42 mins 20 April، 2024
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