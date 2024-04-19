طيران العدو الاسرائيلي يشن غارة على محيط منطقة الدعوة شرق النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 19 2024 - 23:30

طيران العدو الاسرائيلي يشن غارة على محيط منطقة الدعوة شرق النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 35 mins 19 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة