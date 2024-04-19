مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية لمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2024 - 21:54
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المقاومة الإسلامية استهدفت آلية هامر عند وصولها لموقع المطلة وتجمع جنود حولها بصاروخ موجه دمرها وأوقع قتلى وجرحى
المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة المناسبة وأكدت تدميرها
المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعاً لجنود العدو في موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وحققت إصابة مباشرة
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية
وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تنسحب من محيط مخيم نور شمس في طولكرم بعد عدوان استمر 21 ساعة
جيش الاحتلال يعترف بإصابة ضابط و3 جنود بجروح متفاوتة خلال العملية العسكرية في مخيم نور شمس شرق طولكرم
سرايا القدس: مجاهدونا في كتيبة جنين استهدفوا موقع سالم وآلية عسكرية ردا على جرائم العدو بحق أهلنا في طولكرم
حماس: مزاعم وزير الخارجية الأمريكي أن حركة حماس تعيق وقف إطلاق النار هو تأكيد على انحياز الإدارة الأمريكية للصهاينة
حركة الجهاد الإسلامي: ندين استمرار السلطة الفلسطينية في سياسية التنسيق الأمني التي ثبت أنها وبال على شعبنا
الجهاد الإسلامي: ندين الصمت العربي والعالمي أزاء جرائم الاحتلال في الضفة وآخرها اقتحام طولكرم وحصار مخيم نور شمس
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: تراكم نحو 270 ألف طن من النفايات الصلبة في غزة يخلق كارثة بيئية وصحية
حركة الجهاد الإسلامي: ندين استمرار السلطة الفلسطينية في سياسية التنسيق الأمني التي ثبت أنها وبال على شعبنا
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
مجموعة السبع: نؤكد معارضتنا شن عملية عسكرية اسرائيلية في رفح ونحذر من عواقبها الكارثية
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: تراكم نحو 270 ألف طن من النفايات الصلبة في غزة يخلق كارثة بيئية وصحية
السيد الحوثي: جبهة حزب الله في تصاعد وتأثيرها على العدو مستمر وجبهة العراق مستمرة وأسهمت في عملية "الوعد الصادق"
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: أي اعتداء على الأراضي الإيرانية من الكيان الصهيوني سيقابل برد حازم وسيجعله يندم
بايدن: دافعنا عن إسرائيل وساعدناها في مواجهة الهجوم واليوم نحمل إيران المسؤولية عن طريق العقوبات وقيود التصدير
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعاً لجنود العدو في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بالأسلحة الصاروخية
المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحققت إصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد على طريق القدس محمد حسن السيد عبد المحسن فضل الله "أبو هادي" مواليد 1969 من بلدة عيناثا
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر وصل منها للمستشفيات 42 شهيدا و63 اصابة خلال 24 ساعة
الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الى 34012 شهيدا و76833 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي
الإعلام الحكومي في غزة: غزة تواجه كارثة بيئية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل ونفاذ كميات الوقود التي توفرت للبلديات
سرايا القدس: قصفنا مواقع وتحشدات العدو الصهيوني المتمركزة شرق مدينة غزة وجنوبها الشرقي برشقات صاروخية من نوع (107)
وسائل إعلام فلسطينية: شهيدان وعدد من الإصابات برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس شرق طولكرم
وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال يفجَّر مخازن وممتلكات للأهالي بمخيم نور شمس في طولكرم
الهلال الأحمر الفلسطيني: جيش الاحتلال يواصل منع مركبات الإسعاف من دخول مخيم نور شمس في طولكرم لنقل المصابين من داخله
مجاهدو الفصائل الفلسطينية في مخيم نور شمس يعلنون الاشتباك مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس وتفجير عبوات ناسفة
الأوقاف الاسلامية: 50 الف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات وإجراءات الاحتلال
حماس: الواقع يؤكّد أن من يُعطِّل مسار المفاوضات ولحساباته السياسية الشخصية هو الإرهابي نتنياهو
حماس: إذا أرادت الإدارة الأمريكية وقف المأساة فعليها الضغط على نتنياهو ووقف الغطاء الأمريكي لجرائم الإبادة والتجويع
حركة الجهاد الإسلامي: العقوبات الغربية الهزيلة على بعض المستوطنين والتغاضي عن الوزراء الذين يسلحوهم ذر للرماد في العيون
مجموعة السبع: ندعو لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى
مجموعة السبع: نؤكد معارضتنا شن عملية عسكرية اسرائيلية في رفح ونحذر من عواقبها الكارثية
مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: علينا أن نوقف الحرب في غزة ونتجنب امتدادها الى بقية المنطقة
وكالة الأنباء الفرنسية: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أربعة "مستوطنين إسرائيليين متطرفين"
حماس: إذا أرادت الإدارة الأمريكية وقف المأساة فعليها الضغط على نتنياهو ووقف الغطاء الأمريكي لجرائم الإبادة والتجويع
حركة الجهاد الإسلامي: العقوبات الغربية الهزيلة على بعض المستوطنين والتغاضي عن الوزراء الذين يسلحوهم ذر للرماد في العيون
الجهاد الإسلامي: ندين الصمت العربي والعالمي أزاء جرائم الاحتلال في الضفة وآخرها اقتحام طولكرم وحصار مخيم نور شمس
مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: علينا أن نوقف الحرب في غزة ونتجنب امتدادها الى بقية المنطقة
وكالة الأنباء الفرنسية: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أربعة "مستوطنين إسرائيليين متطرفين"
مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية لمدينة غزة
منذ 43 mins
19 April، 2024
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