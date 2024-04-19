بمأتم حاشد ومهيب شيّع حزبُ الله وجمهورُ المقاومة في بلدة ميس الجبل الحدودية، المجاهد حسين هزيمة الذي ارتقى على طريق القدس.

التشييعُ استُهل بتنظيم مراسمَ تكريميةٍ للشهيد حيث أدت ثلةٌ من المجاهدين القسمَ بالتمسكِ بالنهج المقاوم، وصُلي بعدها على الجثمان الطاهر لينطلق موكبُ التشييع بمشاركةِ حشودٍ من الشخصيات والفاعليات والاهالي ورفاق الدرب. وعلى وقع الهتافاتِ الحسينية ونداءاتِ التلبية والموت لأمريكا واسرائيل وصل النعشُ الطاهر إلى جبانة البلدة حيث وُوري الشهيدُ في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.

ذكرى الشهيد علي محمد زين

وأحيا حزب الله وعائلة الشهيد على طريق القدس علي محمد زين ذكرى أربعين الشهيد باحتفال في حسينية بلدة سحمر بحضور لفيف من العلماء ومسؤول حزب الله في البقاع الغربي الشيخ محمد حمّادي وفاعليات وعوائل شهداء وحشد من الأهالي. تخلل الإحتفال مجلس عزاء حسيني للشيخ حسين قمر وأناشيد من وحي المناسبة.