المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع بياض بليدا الاسرائيلي بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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قائد القوات البرية في الجيش الإيراني: مسيّرات صغيرة هاجمت أجواءنا في مدينة أصفهان ودفاعاتنا الجوية تصدّت لها
رويترز عن مسؤول إيراني: لم يحصل أي هجوم صاروخي على إيران
العدوان الصهيوني على قطاع غزة يدخل يومه الـ196 وسط تفاقم الكارثة الإنسانية وارتكاب الاحتلال المزيد من المجازر
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حماس: إذا أرادت الإدارة الأمريكية وقف المأساة فعليها الضغط على نتنياهو ووقف الغطاء الأمريكي لجرائم الإبادة والتجويع
مجموعة السبع: نؤكد معارضتنا شن عملية عسكرية اسرائيلية في رفح ونحذر من عواقبها الكارثية
مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: علينا أن نوقف الحرب في غزة ونتجنب امتدادها الى بقية المنطقة
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي لن ينجح عبر جرائمه في تحقيق صورة نصر لجيشه بالرغم من دعم الغرب الذي لا يتوقف له
السيد الحوثي: جبهة حزب الله في تصاعد وتأثيرها على العدو مستمر وجبهة العراق مستمرة وأسهمت في عملية "الوعد الصادق"
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: أي اعتداء على الأراضي الإيرانية من الكيان الصهيوني سيقابل برد حازم وسيجعله يندم
بايدن: دافعنا عن إسرائيل وساعدناها في مواجهة الهجوم واليوم نحمل إيران المسؤولية عن طريق العقوبات وقيود التصدير
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
NBC الاميركية: غوغل تطرد 28 موظفاً بعد اضرابهم احتجاجاً على عقد بقيمة 1.2 مليار دولار مع الحكومة والجيش "الاسرائيليين"
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع بياض بليدا الاسرائيلي بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة
منذ 53 mins
19 April، 2024
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