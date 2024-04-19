طائرات العدو الاسرائيلي تشن غارة على منطقة الفاخورة بمدينة جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2024 - 16:54
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قائد القوات البرية في الجيش الإيراني: مسيّرات صغيرة هاجمت أجواءنا في مدينة أصفهان ودفاعاتنا الجوية تصدّت لها
الرئيس الإيراني: عملية الوعد الصادق كانت خطوة ضرورية وتعد انتصارا وجلبت مزيدا من التضامن والقوة الى بلدنا
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر وصل منها للمستشفيات 42 شهيدا و63 اصابة خلال 24 ساعة
الصحة في غزة: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم
الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الى 34012 شهيدا و76833 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي
سرايا القدس: قصفنا مواقع وتحشدات العدو الصهيوني المتمركزة شرق مدينة غزة وجنوبها الشرقي برشقات صاروخية من نوع (107)
جيش الاحتلال يعترف بإصابة ضابط و3 جنود بجروح متفاوتة خلال العملية العسكرية في مخيم نور شمس شرق طولكرم
حماس: مزاعم وزير الخارجية الأمريكي أن حركة حماس تعيق وقف إطلاق النار هو تأكيد على انحياز الإدارة الأمريكية للصهاينة
مجموعة السبع: ندعو لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى
وكالة الأنباء الفرنسية: الاتحاد الأوربي يفرض عقوبات على أربعة "مستوطنين إسرائيليين متطرفين"
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي لن ينجح عبر جرائمه في تحقيق صورة نصر لجيشه بالرغم من دعم الغرب الذي لا يتوقف له
السيد الحوثي: جبهة حزب الله في تصاعد وتأثيرها على العدو مستمر وجبهة العراق مستمرة وأسهمت في عملية "الوعد الصادق"
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: أي اعتداء على الأراضي الإيرانية من الكيان الصهيوني سيقابل برد حازم وسيجعله يندم
بايدن: دافعنا عن إسرائيل وساعدناها في مواجهة الهجوم واليوم نحمل إيران المسؤولية عن طريق العقوبات وقيود التصدير
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
NBC الاميركية: غوغل تطرد 28 موظفاً بعد اضرابهم احتجاجاً على عقد بقيمة 1.2 مليار دولار مع الحكومة والجيش "الاسرائيليين"
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
طائرات العدو الاسرائيلي تشن غارة على منطقة الفاخورة بمدينة جباليا شمال قطاع غزة
منذ 25 mins
19 April، 2024
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