وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد الشاب سليم غنام برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمخيم نور شمس – موقع قناة المنار – لبنان
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
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وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد الشاب سليم غنام برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمخيم نور شمس
منذ 25 mins
19 April، 2024
عاجل
مخيم نور شمس
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