الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نكرر التأكيد على أن المنشآت النووية يجب ألا تكون هدفا في النزاعات العسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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العدوان الصهيوني على قطاع غزة يدخل يومه الـ196 وسط تفاقم الكارثة الإنسانية وارتكاب المزيد من المجازر
وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات وصل منها للمستشفيات 71 شهيداً و106 اصابات في الـ24 ساعة الماضية
كتائب القسام: فجرنا حقل ألغام في آليات العدو المتوغلة في المغراقة وسط قطاع غزة وأوقعنا طواقمها بين قتيل وجريح
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة: التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ثابت
المندوب الروسي في مجلس الأمن: اميركا اعترضت على كل قرار لوقف إطلاق النار في غزة والشرق الأوسط على شفا الهاوية
ممثلة فرنسا أمام مجلس الأمن: ندعو الأطراف في الشرق الأوسط إلى ضبط النفس وتفادي التصعيد
بايدن: دافعنا عن إسرائيل وساعدناها في مواجهة الهجوم واليوم نحمل إيران المسؤولية عن طريق العقوبات وقيود التصدير
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السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي لن ينجح عبر جرائمه في تحقيق صورة نصر لجيشه بالرغم من دعم الغرب الذي لا يتوقف له
السيد الحوثي: جبهة حزب الله في تصاعد وتأثيرها على العدو مستمر وجبهة العراق مستمرة وأسهمت في عملية "الوعد الصادق"
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: أي اعتداء على الأراضي الإيرانية من الكيان الصهيوني سيقابل برد حازم وسيجعله يندم
بايدن: دافعنا عن إسرائيل وساعدناها في مواجهة الهجوم واليوم نحمل إيران المسؤولية عن طريق العقوبات وقيود التصدير
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
NBC الاميركية: غوغل تطرد 28 موظفاً بعد اضرابهم احتجاجاً على عقد بقيمة 1.2 مليار دولار مع الحكومة والجيش "الاسرائيليين"
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نكرر التأكيد على أن المنشآت النووية يجب ألا تكون هدفا في النزاعات العسكرية
منذ 30 mins
19 April، 2024
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