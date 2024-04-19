التلفزيون الايراني نقلا عن مصادر مطلعة: المنشآت النووية في أصفهان بأمان تام – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 19 2024 - 07:12

التلفزيون الايراني نقلا عن مصادر مطلعة: المنشآت النووية في أصفهان بأمان تام

منذ 1 ساعة 19 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة