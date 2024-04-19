12 دولة صوّت لصالح مشروع قرار بمجلس الأمن لقبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة وامتناع دولتين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2024 - 01:48
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المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد علي أحمد حمادة "فلاح" من بلدة الدوير والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
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12 دولة صوّت لصالح مشروع قرار بمجلس الأمن لقبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة وامتناع دولتين
منذ 1 ساعة
19 April، 2024
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