مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2024 - 16:40
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مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة
منذ 40 mins
18 April، 2024
عاجل
حرش حانيتا
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