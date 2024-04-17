اعلام العدو: حزب الله استهدف بشكل مباشر مبنى كانت تتحصن بداخله قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي في عرب العرامشة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2024 - 20:02

اعلام العدو: حزب الله استهدف بشكل مباشر مبنى كانت تتحصن بداخله قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي في عرب العرامشة

منذ 1 ساعة 17 April، 2024
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