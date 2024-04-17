اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في عرب العرامشة في الجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2024 - 14:22
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مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان ويصيبونه إصابة مباشرة
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السيد رئيسي: إذا قام الكيان الصهيوني بأدنى عدوان على أرضنا فسيتم التعامل معه بشدة وصرامة
معاريف عن خبير صهيوني: لا صحة لوصول نسبة اعتراض الصواريخ الإيرانية إلى 99 % وشاهدنا سقوط الصواريخ على نفاتيم ورامون
إعلام العدو: لقد فشلت "إسرائيل" في تقدير نوايا إيران عقب اغتيال الضباط الإيرانيين في دمشق
إعلام العدو: طائرة مسيرة تمكنت من اختراق منطقة حرمون وإصابتها بعكس ما إدعى الجيش الإسرائيلي
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اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في عرب العرامشة في الجليل الغربي
منذ 25 mins
17 April، 2024
عاجل
الجليل الغربي
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