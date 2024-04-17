لجان المقاومة في فلسطين: ندعو كل أبناء شعبنا الفلسطيني لتصعيد الغضب الشعبي تضامناً مع أسرانا في سجون النازية الذين يواجهون أشكال التعذيب والتنكيل داخل أقبية التحقيق والمعتقلات الإسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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April 17 2024 - 12:20

لجان المقاومة في فلسطين: ندعو كل أبناء شعبنا الفلسطيني لتصعيد الغضب الشعبي تضامناً مع أسرانا في سجون النازية الذين يواجهون أشكال التعذيب والتنكيل داخل أقبية التحقيق والمعتقلات الإسرائيلية

منذ 31 mins 17 April، 2024
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