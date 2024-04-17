إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2024 - 10:10
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إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي
منذ 1 ساعة
17 April، 2024
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