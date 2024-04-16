كتائب القسام: مجاهدونا تمكنوا من قنص جندي صهيوني في بيت حانون شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 16 2024 - 23:48

كتائب القسام: مجاهدونا تمكنوا من قنص جندي صهيوني في بيت حانون شمال قطاع غزة

منذ 25 mins 16 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة