العدو الاسرائيلي يقصف مسجد أبو بكر الصديق في حي الصبرة بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2024 - 23:46

العدو الاسرائيلي يقصف مسجد أبو بكر الصديق في حي الصبرة بمدينة غزة

منذ 33 mins 16 April، 2024
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