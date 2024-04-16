غارات من طائرات العدو الاسرائيلي تستهدف شارع صلاح الدين ومنطقة شعفوط في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2024 - 23:46
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غارات من طائرات العدو الاسرائيلي تستهدف شارع صلاح الدين ومنطقة شعفوط في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة
منذ 35 mins
16 April، 2024
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