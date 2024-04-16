إعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في بيت هيلل في إصبع الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2024 - 18:28
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إعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في بيت هيلل في إصبع الجليل
منذ 2 ساعة
16 April، 2024
عاجل
بيت هيلل
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صفارات الإنذار تدوي في بيت هيلل، كفار جلعادي، المطلة، كفار يوفال، منارة، معيان باروخ، مرجليوت، مسكاف عام، وكريات شمونه خشية تسلل طائرات مسيرة
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