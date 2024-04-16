إن بي سي نيوز عن مسؤولين أمريكيين: الرد الإسرائيلي قد يكون خارج إيران ولا يتوقع أن يستهدف مسؤولين إيرانيين كبار – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2024 - 10:24

إن بي سي نيوز عن مسؤولين أمريكيين: الرد الإسرائيلي قد يكون خارج إيران ولا يتوقع أن يستهدف مسؤولين إيرانيين كبار

منذ 50 mins 16 April، 2024
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