إن بي سي نيوز عن مسؤولين أمريكيين: الرد الإسرائيلي قد يكون خارج إيران ولا يتوقع أن يستهدف مسؤولين إيرانيين كبار – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 16 2024 - 10:24
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
16 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
العدوان الصهيوني المدعوم من الغرب يدخل يومه الـ193 بتجدد الغارات وارتكاب المزيد من المجازر بحق عشرات المدنيين
آليات الاحتلال الصهيوني تتوغل في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وتحاصر مدرسة تؤوي نازحين في البلدة وتطلق النيران عليهم
نقابة الصحفيين الفلسطينيين: استشهاد 6 صحافيين في غزة الشهر الماضي وأكثر من 120 صحافيا استشهدوا بغزة منذ بدء العدوان
برنامج الاغذية العالمي: نحتاج لوقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة للتغلب على المجاعة
المقاومة الاسلامية: استهداف انتشار لجنود العدو في حرش حانيتا بالأسلحة المناسبة وقذائف المدفعية وتحقيق اصابات مباشرة
المقاومة الاسلامية: استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالاسلحة المناسبة وتحقيق اصابات
إعلام العدو: قاعدة "نيفاتيم" الجوية التي كانت هدفاً للصواريخ الإيرانية هي أهم قاعدة لسلاح الجو في "إسرائيل"
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: سنرد بشكل هائل وواسع وموجع على أي عمل يستهدف المصالح الإيرانية وعلى كل مرتكبيه
إن بي سي نيوز عن مسؤولين أمريكيين: الرد الإسرائيلي قد يكون خارج إيران ولا يتوقع أن يستهدف مسؤولين إيرانيين كبار
منذ 50 mins
16 April، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
الوزير حمية إلى البرتغال للمشاركة في ورشة عمل عن السلامة البحرية
عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 16 نيسان/ أبريل 2024
لبنان: ارتفاع في سعري البنزين والمازوت وانخفاض سعر الغاز
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
رأيكم يهمنا
شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق
مشاركة