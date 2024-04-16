إن بي سي نيوز عن مسؤولين أمريكيين: الرد الإسرائيلي قد يشمل توجيه ضربات على شحنات أو مستودعات إيرانية داخل سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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April 16 2024 - 10:24

إن بي سي نيوز عن مسؤولين أمريكيين: الرد الإسرائيلي قد يشمل توجيه ضربات على شحنات أو مستودعات إيرانية داخل سوريا

منذ 51 mins 16 April، 2024
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