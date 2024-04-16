استشهد مواطنان وأصيب اخرون، مساء اليوم الإثنين، خلال هجوم للمستوطنين في خربة الطويل شرقي بلدة عقربا جنوب شرق نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا مساكن المواطنين ورعاة الأغنام في خربة الطويل.

ودارت مواجهات بين الأهالي والمستوطنين أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى لإصابة مواطنين اثنين بالرصاص واستشهادهما.

بالفيديو | لحظة هجوم المستوطنين

وقال رئيس بلدية عقربا صلاح بني جابر إنه تبلغ من الارتباط الفلسطيني باستشهاد المواطنين عبد الرحمن ماهر بني فضل (30 عاما) ومحمد ابراهيم بني جامع (21 عاما) برصاص المستعمرين، خلال الهجوم على خربة الطويل. كما أصيب 3 مواطنين اخرين برضوض جراء الاعتداء عليهم بالضرب، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول للمصابين، وتركتهما على الأرض ينزفان حتى ارتقيا شهيدين، واحتجزت جثمانيهما.

وتصاعدت في الأيام الأخيرة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، خاصة في محافظتي نابلس ورام الله، وأسفرت عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة العشرات، بعضهم بجراح حرجة وخطيرة.

بالفيديو | شاهد عيان يتحدث عن الاعتداء

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين من “حفات جلعاد”، المقامة عنوة على أراضي كفر قدوم، وجيت، وصرة، وإماتين، وفرعتا، شرق قلقيلية، هاجموا بالحجارة أهال أثناء عملهم في أرضهم ببلدتي جيت وإماتين.

وفي وصقت سابق اليوم، هدد مستوطنون، الأهالي في تجمع رأس عين نبع العوجا، شمال مدينة أريحا، بتدمير خطوط المياه التي تغذيهم.

وقال المشرف العام على منظمة “البيدر” للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، إن مستوطنين بحماية قوة من شرطة الاحتلال، هددوا سكان تجمع رأس عين العوجا بتدمير خطوط المياه التي تزودهم بالماء من قناة العوجا.

يذكر أن المستوطنين أقاموا، أمس الأحد، بؤرة استعمارية جديدة قرب نبع العوجا.

ومنذ فجر الجمعة ١٢-٤-٢٠٢٤، استشهد ٧ مواطنين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، واستشهد أسيرٌ في سجون الاحتلال، وأصيب أكثر من ٧٥ مواطناً، غالبية الإصابات برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين الحي، بينها ١٤ إصابة بحالة خطيرة.

وبلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع منذ أكتوبر الماضي، ٤٦٨ شهيداً، كما أصيب أكثر من ٤٨٠٠ مواطن.

حماس تدعو إلى تصعيد الغضب الشعبي وتفعيل كافة أشكال المقاومة في الضفة الغربية

أكدت حركة حماس على أن تمادي ميليشيات المستوطنين في اعتداءاتهم على القرى والبلدات في الضفة الغربية، والتي أسفرت اليوم عن استشهاد شابين وإصابة عدد آخر من المواطنين، جراء هجومٍ همجي جديد على خربة الطويل شرق بلدة عقربا جنوب شرق نابلس؛ هو استكمال لمسلسل الإجرام الذي ترعاه حكومة الاحتلال النازية وقادتها المجرمون، المحرّضون على دماء شعبنا ومقدراته.

وقالت حماس في بيان “إننا إذ نزف الشهيدين البطلَين، لنؤكد أن هذه الدماء لن تذهب هدراً، بل ستُنبِت ثأراً وناراً تحرق الاحتلال وقطعان مستوطنيه، فصمود وعزم شعبنا لا تثنيه المجازر ولا بطش الاحتلال، الذي فشلت كل محاولاته لإخماد المقاومة في الضفة الغربية”.

وأضافت “ان الهجمات المنظمة والمتصاعِدة لميليشيات المستوطنين، على المواطنين وممتلكاتهم، واستخدامهم للرصاص الحيّ بشكل مباشرٍ صوب المواطنين، هو تصعيد خطير، ودليل على وحشية الاحتلال، وإيغاله في الدم الفلسطيني ورغبته الجامحة في تهجيره عن أرضه لتنفيذ مخططاته الخبيثة لتصفية القضية الفلسطينية”.

ودعت حماس كافة أبناء شعبنا في الضفة الباسلة إلى تكثيف وتصعيد كل أشكال العمل المقاوم، والتصدي لهجمات المستوطنين الوحشية بكل قوةٍ، لردعهم، وكسر هذه الموجة الإجرامية.

المصدر: مواقع