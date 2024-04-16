واصلت المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع ومستوطنات العدو الاسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

واستهدف مجاهدو المقاومة اليوم الاثنين عند الساعة (16:55)، ‏تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفراده بين قتيل ‏وجريح.‏

كما استهدفوا عند الساعة (17:00) ‏انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية ‏واصابوه إصابة مباشرة.

وعند الساعة (17:45)، قصف المجاهدون موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏واصابوه إصابة ‏مباشرة، كما قصفوا عند الساعة (18:40)، موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏واصابوه إصابة مباشرة.‏

وعند الصباح، أعلنت المقاومة الاسلامية، أن المجاهدين وبعد متابعة ‏دقيقة وتوقع لتحركات قوات العدو زرع مجاهدو المقاومة الإسلامية عددا من العبوات الناسفة في ‏منطقة تل إسماعيل المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة داخل الأراضي اللبنانية وعند تجاوز قوة ‏تابعة للواء غولاني السياج التقني، ووصولهم الى موقع العبوات تم تفجيرها بهم مما أدى الى وقوع أفرادها ‏بين قتيل وجريح.

واقر جيشُ الاحتلال الاسرائيلي باصابةِ اربعةٍ من جنودِه بما وصفَه بانفجارٍ مجهولِ المصدرِ على الحدودِ مع لبنان، احدُهم اصابتُه خطيرة واثنانِ اخرانِ اصابتُهما متوسطة.

وقال اعلامُ الاحتلال اِنَ المصابينَ يتبعونَ الى كتيبةٍ في لواء جولاني ووِحدة يهالوم، وقد تمَ نقلُهم لتلقي العلاجِ الطبي في احدِ مستشفياتِ الجليل المحتل بعدَ اجراءِ العلاجِ الطبي الميداني العاجل لهم.

اعتداءات صهونية متواصلة على قرى الجنوب وإعادة فتح طريق الظهيرة

وشن الطيران الحربي المعادي عدة غارات جوية استهدفت الأطراف الشرقية لبلدة حولا، كما شن غارات على بلدتي مجدل زون، وميس الجبل.

واستهدفت مدفعية الاحتلال اطراف بلدة حانين بالقذائف الثقيلة، واطراف بلدة علما الشعب، وكذلك الاطراف الشمالية لبلدة شبعا. وسقطت عدد من القذائف المعادية في أطراف بلدة يارون.

تطورات الميدان في جنوب لبنان مع مراسلنا هاشم السيد حسن

وصباح اليوم، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي سلسلة غارات جوية بالصواريخ استهدف بلدة الضهيرة وأطرافها ومنطقة اللبونة جنوبي بلدة الناقورة وبلدة عيتا الشعب.

وارفق العدو اغاراته بقصف مدفعي و فوسفوري استهدف أطراف الضهيرة وعلما الشعب.

وأدت إحدى الغارات على بلدة الضهيرة إلى قطع الطريق الرئيسي الحدودي الذي يربط البلدة بعلما الشعب. وقامت فرق الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية بإعادة فتحه. ويبعد الطريق 200 م عن الحدود مع فلسطين المحتلة.

المصدر: الاعلام الحربي + قناة المنار