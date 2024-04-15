عزت الرشق: بعد أكثر من ستة أشهر الاحتلال الاسرائيلي لا زال يتخبط ولم ولن يحقق أي انتصار – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2024 - 22:22
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المقاومة الاسلامية: استهداف انتشار لجنود العدو في حرش حانيتا بالأسلحة المناسبة وقذائف المدفعية وتحقيق اصابات مباشرة
المقاومة الاسلامية: استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالاسلحة المناسبة وتحقيق اصابات
المقاومة الاسلامية: استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالاسلحة الصاروخية وتحقيق اصابات مباشرة
الخارجية الإيرانية: خطوتنا ضد "اسرائيل" كانت دفاعا عن النفس وردا على اعتداءات الكيان المحتل
الخارجية الإيرانية: خطوتنا كانت ضرورية ومتناسبة نتيجة السلوك غير المسؤول للكيان الصهيوني والغرب
الخارجية الإيرانية: الرد الإيراني أصبح حتميا بعد عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار بمحاسبة الكيان بعد انتهاكه القانون الدولي
وزير الخارجية الإيراني لنظيرته الألمانية: إيران قامت بعملية دقيقة وضمن الحدود الدنيا ضد المراكز العسكرية بكيان العدو
حركة حماس: المشاهد المروّعة للمقبرة الجماعية في إحدى باحات مجمع الشفاء الطبي تؤكّد أنه لا حدود للفاشية الصهيونية
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في قلقيلية بالضفة الغربية
المكتب الإعلامي الحكومي: شمال قطاع غزة يتعرض لمكرهة صحية وتلوث بيئي غير مسبوق ينذر بتداعيات صحية وبيئية خطيرة
المكتب الإعلامي الحكومي: تكدس النفايات شمال قطاع غزة تسبب بانتشار الأمراض المعدية لآلاف المواطنين
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عزت الرشق: بعد أكثر من ستة أشهر الاحتلال الاسرائيلي لا زال يتخبط ولم ولن يحقق أي انتصار
منذ 56 mins
15 April، 2024
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