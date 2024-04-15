144 مستوطنا صهيونيا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك في فترة الاقتحامات الصباحية والمسائية اليوم بحماية شرطة العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2024 - 16:54

144 مستوطنا صهيونيا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك في فترة الاقتحامات الصباحية والمسائية اليوم بحماية شرطة العدو الاسرائيلي

منذ 42 mins 15 April، 2024
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