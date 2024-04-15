إعلام العدو يقر بإصابة أربعة جنود بانفجار عند الحدود  ‫الشمالية أحدها خطيرة واثنتان متوسطة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2024 - 14:58

إعلام العدو يقر بإصابة أربعة جنود بانفجار عند الحدود  ‫الشمالية أحدها خطيرة واثنتان متوسطة

منذ 2 ساعة 15 April، 2024
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