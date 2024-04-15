“أي بي سي” عن مسؤول أمريكي: 4 صواريخ باليستية أصابت قاعدة النقب الجوية لكن لم ترد أنباء عن أضرار كبيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2024 - 00:24

“أي بي سي” عن مسؤول أمريكي: 4 صواريخ باليستية أصابت قاعدة النقب الجوية لكن لم ترد أنباء عن أضرار كبيرة

منذ 7 mins 15 April، 2024
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