المندوب الروسي بمجلس الأمن: الصمت خلف الأسباب الكامنة وراء الأزمة غير مقبول وما نشهده اليوم في المجلس عرض للنفاق والمعايير المزدوجة ويكاد يكون مخجلا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2024 - 00:22

المندوب الروسي بمجلس الأمن: الصمت خلف الأسباب الكامنة وراء الأزمة غير مقبول وما نشهده اليوم في المجلس عرض للنفاق والمعايير المزدوجة ويكاد يكون مخجلا

منذ 9 mins 15 April، 2024
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