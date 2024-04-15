“فايننشال تايمز” عن مسؤول إسرائيلي: إيران تعلمت الكثير عن “إسرائيل” في هذا الهجوم ونحن تعلمنا القليل عنها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2024 - 00:22

“فايننشال تايمز” عن مسؤول إسرائيلي: إيران تعلمت الكثير عن “إسرائيل” في هذا الهجوم ونحن تعلمنا القليل عنها

منذ 10 mins 15 April، 2024
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