وسائل اعلام عن مسؤول أمريكي كبير: التقييم الأميركي هو أن إيران سترد على أي ضربة إسرائيلية كبيرة وعلنية على الأراضي الإيرانية بجولة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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April 15 2024 - 00:22

وسائل اعلام عن مسؤول أمريكي كبير: التقييم الأميركي هو أن إيران سترد على أي ضربة إسرائيلية كبيرة وعلنية على الأراضي الإيرانية بجولة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار

منذ 39 mins 14 April، 2024
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