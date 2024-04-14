هكذا استقبل الفلسطينيون الصواريخ الايرانية فجر الاحد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 14 2024 - 20:58

هكذا استقبل الفلسطينيون الصواريخ الايرانية فجر الاحد

منذ 42 mins 14 April، 2024
عربي وإقليمي - فلسطين

كيف استقبل الفلسطينيون الصواريخ الايرانية فجر الاحد؟.

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة