اعلام العدو: انفجار طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان باتجاه الجليل واندلاع حريق في المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2024 - 20:06

اعلام العدو: انفجار طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان باتجاه الجليل واندلاع حريق في المكان

منذ 19 mins 13 April، 2024
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