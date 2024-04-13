المقاومة الإسلامية:‏ ‏‌‌‌‏مجاهدونا استهدفو‏ا مبنى يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة “إيفن مناحم” بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2024 - 20:04

المقاومة الإسلامية:‏ ‏‌‌‌‏مجاهدونا استهدفو‏ا مبنى يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة “إيفن مناحم” بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 55 mins 13 April، 2024
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