مراسل المنار: الطيران المسّير الصهيوني يستهدف جبل بلاط في القطاع الغربي بصاروخ – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2024 - 20:04

مراسل المنار: الطيران المسّير الصهيوني يستهدف جبل بلاط في القطاع الغربي بصاروخ

منذ 1 ساعة 13 April، 2024
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