مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ سلسلة غارات جوية بالصواريخ استهدفت مرتفعات عرمتى والريحان في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2024 - 10:52

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ سلسلة غارات جوية بالصواريخ استهدفت مرتفعات عرمتى والريحان في جنوب لبنان

منذ 3 ساعة 13 April، 2024
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