وزيرة الخارجية الكندية: رفعنا مستوى المخاطر لدينا إلى تجنب السفر بالكامل إلى “إسرائيل” والضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2024 - 05:04

وزيرة الخارجية الكندية: رفعنا مستوى المخاطر لدينا إلى تجنب السفر بالكامل إلى “إسرائيل” والضفة الغربية

منذ 3 ساعة 13 April، 2024
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